Bis vor wenigen Jahren grassierte die Afrikanische Schweinegrippe nur in Ostpolen, wo sie im Jahr 2014 erstmals aufgetreten war. Ende 2017 wurden jedoch auch verendete Tiere in der Umgebung von Warschau gemeldet, über 200 Kilometer weiter westlich. Seitdem wandert die Seuche immer weiter gen Westen. Doch nicht nur das Gebiet, in dem die Fälle auftauchen, wird größer, sondern auch die Anzahl der Fälle. Während laut polnischem Veterinäramt 2014 nur 30 Fälle bei Wildschweinen registriert wurden, waren es 2018 bereits 2443. Bei den Hausschweinen wurden 2014 zwei Ausbrüche in Herden gezählt, 2018 waren es 109. Auch in diesem Jahr bewegen sich die Zahlen auf hohem Niveau. Bis zum 1. Oktober wurden 1748 infizierte Wildschweine und 46 Ausbrüche bei Hausschweinen gemeldet.