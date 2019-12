Polens Landwirtschaftsminister Jan Krzysztof Ardanowski will, dass auch Polizisten und Militär Wildschweine erschießen können. Er erhofft sich so eine Eindämmung der Schweinepest. Eine entsprechende Gesetzesänderung werde er bald ins Parlament einbringen, sagte der polnische Landwirtschaftsminister in einem Radiointerview.

Derzeit sind weder die Armee noch die Polizei berechtigt, Wildschweine zu schießen. Jäger können dies tun, müssen es aber nicht. Den Angaben des Ministers zufolge soll die Gesetzesänderung auch Jäger verpflichten, sich in von der Seuche betroffenen Gebieten am Abschuss des Schwarzwilds zu beteiligen.

"Ohne Abschuss schaffen wir es nicht", meint der Landwirtschaftsminister Jan Krzysztof Ardanowski. Bildrechte: dpa Auf die Frage, ob Jäger dazu gezwungen werden könnten, Wildschweine abzuschießen, antwortete der Landwirtschaftsminister: "Bis jetzt war es nicht möglich, weshalb ich ein spezielles Gesetz vorgeschlagen habe, das mehrere andere Gesetze ändert und der Armee, der Polizei und den Jägern die Befugnisse zum Schießen verleiht. Der Woiwode* wird darüber entscheiden."

*Ein Woiwode bezeichnet den obersten Chef der Verwaltung einer "Woiwodschaft". Aktuell gibt es in Polen 16 dieser Verwaltungsbezirke.

Am Dienstag hatten mehrere hundert Schweinehalter vor der Niederlassung des Jagdverbandes in Warschau protestiert, weil sich die Jäger aus ihrer Sicht zu wenig am Schwarzwild-Abschuss beteiligen. Der Sprecher des Deutschen Jagdverbands, Torsten Reinwald, sieht den von Polen geplanten Einsatz von Polizei und Armee kritisch. "Polizisten und Soldaten sind nicht dafür ausgebildet, Wildschweine abzuschießen. Sie haben auch nicht die entsprechenden Waffen und die Munition dafür."

Umweltschützer fürchten Ausrottung der Wildschweine