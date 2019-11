Selenskyj hat in seiner Wahlkampagne vermittelt, er sei der Mann, der in der Ostukraine Frieden schaffen wird. Er hat hier eine überzogene Erwartung produziert. Die Ukraine ist nur teilweise in der Lage, einen Beitrag zum Frieden zu leisten.



Die entscheidenden Hebel hat Moskau in der Hand, das de facto die bewaffneten Separatisten in den besetzten Gebieten des Donbass unterstützt und bislang nicht wirklich zeigt, dass es seine politischen Positionen in diesem Konflikt grundlegend ändern will. Russland kann massiv auf die Separatisten im Donbass einwirken, die Waffen niederzulegen und die Gefechte zu beenden. Die Separatisten sind weitgehend Marionetten des Kremls. Man weiß in Moskau sehr wohl, sobald man die militärische Kontrolle über den Donbass verliert, hat die Ukraine reale Chancen, diese Gebiete wieder zu integrieren.