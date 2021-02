Wenn sich der Winter in Moskau austobt, hat auch die russische Metropole mit den Folgen zu kämpfen. Zwar ist man in Russland an Minusgrade und Schnee gewohnt und hat die Infrastruktur entsprechend ausgerichtet, doch auch hier bedeutet der Wintereinbruch Einschränkungen für die Menschen und fordert alle Kräfte der kommunalen Dienste, um die Stadt am Laufen zu halten.