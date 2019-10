In Tschechiens Hauptstadt zeigt man sich zufrieden über das neue Gesetz, das es Supermärkten per Gesetz verbietet, Lebensmittel wegzuwerfen. "Die Palette der Produkte ist mit dem Gesetz viel größer geworden", sagt Věra Doušová, Chefin der Prager Lebensmittelbank, einer Art tschechischen Tafel. Vor allem seien mehr frische Produkte wie Milch und Joghurt im Angebot. Mit ihren über 70 Jahren steht Doušová täglich an der Laderampe in der Lebensmittelbank. Wenn Lebensmittel kurz vor dem Verfallsdatum stehen, werden sie aus Supermärkten abgeholt und an Bedürftige weiterverteilt.