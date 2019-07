Moskaus Annexion der ukrainischen Krim löste 2014 eine wahre Welle des Patriotismus in Russland aus. 2014, gleich nach der Annexion, galt es unter Russen durchaus als cool, auf die Halbinsel zu fliegen. Doch bei allem Patriotismus standen dem Tourismus auf der Krim schwierige Zeiten bevor. Die Ukraine kappte die Passagierverbindung zur Krim. Und vom russischen Festland aus hatte die Halbinsel im Schwarzen Meer keine Landverbindung. Um von Russland aus auf die Strände von Jalta oder Jewpatorija zu kommen, musste man im Sommer durchschnittlich zehn Stunden auf die Fähre über die Straße von Kertsch warten. Oder fliegen. Doch der inzwischen umgebaute Flughafen auf der Krim in Simferopol nimmt im Moment maximal fünf Millionen Passagiere jährlich auf. Das kann kaum ausreichen.

Nun hat sich die Lage gewendet. 2018 sollen offiziell 6,8 Millionen Touristen die Krim besucht haben. Dank der Eröffnung der Brücke über die Straße von Kertsch im Mai 2018. Außerdem wurde ein neues Terminal am Flughafen Simferopol gebaut. „Das ist eine logische Tendenz, die sich in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Wir nutzen das als Gelegenheit, auch die Infrastruktur vor Ort zu verbessern“, meint Sergej Aksjonjow, Ministerpräsident der 2014 neugeschaffenen russischen Republik Krim. Auch für 2019 scheint die Kurve der Krimbesuche nach oben zu zeigen: nach offiziellen Angaben kamen bislang elf Prozent mehr Touristen. 57 Prozent davon nutzten für die Anreise die neue Brücke über die Straße von Kertsch. Die russische Regierung auf der besetzten ukrainischen Krim rechnet bis Jahresende mit mehr als sieben Millionen Gästen. „Es ist in der Tat viel besser geworden“, sagt Andrej, der in der Hotelbranche der Strandstand Feodossija tätig ist. „Natürlich kann man nicht von überfüllten Hotels sprechen, das trifft wohl nach wie vor nur für Jalta zu. Aber viele kleinere Hotels und Hostels, die zuletzt ums Überleben kämpften, können nun aufatmen.“ Die Kertsch-Brücke habe die Krim für die russischen Nachbarregionen erreichbarer gemacht.

Und auch das gibt es auf der Krim: Wein. Das Gut Massandra ist vor allem für seine schweren, süßen Dessertweine bekannt. Bildrechte: imago/ITAR-TASS

Ein weiteres Problem des Krim-Tourismus: Die Konkurrenz im Ausland. Ein Wochenurlaub auf der Halbinsel in einem Drei-Sterne-Hotel kostet, Flugtickets von Russland aus inklusive, umgerechnet 750 Euro. Die Infrastruktur aus Sowjettagen ist oft veraltet. Da haben die Türkei, Bulgarien oder Griechenland preiswertere Angebote parat, und oft sind Infrastruktur und Service besser. Bleibt also abzuwarten, ob in Sachen Krim-Tourismus langfristig Patriotismus oder Vernunft siegt. Sogar in Russland gibt es längst attraktivere Sommerreiseziele am Schwarzen Meer. Anapa etwa oder Noworossijsk und vor allem der legendäre Badeort Sotschi. Sie alle sind infrastrukturmäßig besser aufgestellt als die Badeorte auf der Krim. Und besser zu erreichen sind sie auch. Brücke hin oder her.