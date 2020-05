In der Nacht war es auch in Atlanta zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten griffen unter anderem das Hauptquartier des Senders CNN an und setzten Polizeiautos in Brand. In der Metropole wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Der Gouverneur von Georgia, Kemp, twitterte, 500 Mitglieder der Nationalgarde würden eingesetzt, um Menschen und Eigentum zu schützen.



Auch in New York, Houston, Los Angeles und Washington kam es zu Protesten, die vereinzelt in Gewalt ausarteten. US-Präsident Donald Trump drohte auf Twitter zudem damit, auf Plünderer schießen zu lassen.