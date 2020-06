Alexander Held von der Landestalsperrenverwaltung Sachsen erzählt: "Wir haben das aber erst mit dem Wissen gemacht, dass das Wasser guter Qualität ist. Da gab es einige Analysen im Vorfeld, und dann haben wir uns gemeinsam mit dem Landratsamt und der Landesdirektion Sachsen entschlossen, dieses Wasser in die Talsperre zu nehmen, weil es von der Qualität her gut ist."

Die Qualität des Wassers ist also nicht das Problem. Eher die Menge. "Wir leiten ungefähr zwölf Liter pro Sekunde aus diesen Bergbaubereichen in Richtung Talsperre. Die kommen auch an in der Talsperre. Aber es gehen auch ungefähr 60 Liter in der Sekunde weg aus der Talsperre und damit sinkt der Wasserspiegel auch weiterhin."