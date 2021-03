Der Platz ist eine Riesenbaustelle. Der Platz ist der Finanzplatz Deutschland, und die Baustelle heißt Wirecard. Politische Aufräumarbeit. Noch tagt der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, und der fördert pikante Details hervor um die spektakuläre Pleite des einstigen DAX-Vorzeigeunternehmens. Am Mittwoch haben die Oppositionsfraktionen von Grünen, Linken und FDP eine Zwischenbilanz gezogen, kritisch. Kein Wunder, einige Details haben es in sich. Wie weitgehend Konsequenzen sein werden, scheint offen.

Scheingeschäfte, fragwürdige Kredite und viele offene Fragen. Die öffentlich gestellten haben staatliche Behörden offenbar schon vor Jahren nicht dazu veranlasst, nachhaltig zu prüfen. Dabei sind einige Stellen mit der Nase darauf gestoßen worden. Nicht allein durch die Veröffentlichungen der "Financial Times" und seines Starreporters David McCrum, wie sich im Untersuchungsausschuss herausgestellt hat. Eine junge Mitarbeiterin der Deutschen Bundesbank hat schon 2016 die richtigen Fragen gestellt. Und aufgeschrieben in einem Vermerk.

Was hat es mit den immateriellen Vermögenswerten von 650 Millionen Euro auf sich in der Bilanz, was mit den unterschiedlichen Angaben in den Berichten von Wirecard aus Geschäften in Singapur und Deutschland und den Millionenzahlungen vor Unternehmenskäufen?