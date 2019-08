In Rumänien haben Ermittler im Fall einer mutmaßlichen Mordserie möglicherweise die Überreste eines dritten Opfers gefunden. Wie die Staatsanwaltschaft Caracal mitteilte, hatte der Tatverdächtige selbst den Ermittlern erzählt, wo sie suchen sollten. An der angegebenen Stelle fanden sie Knochenfragmente und Zähne. Gerichtsmediziner vor Ort seien zu dem Schluss gekommen, dass die Überreste höchstwahrscheinlich menschlichen Ursprungs seien.

Bisher wird der Tatverdächtige mit dem mutmaßlichen Mord an zwei Mädchen in Verbindung gebracht. In seinem Haus waren den Ermittlern zufolge Knochenreste gefunden worden, die zweifelsfrei einer verschwundenen 15-Jährigen zuzuordnen sind. In einem nahegelegenen Wald hatten die Ermittler die Überreste eines möglichen zweiten Opfers gefunden. Es steht noch nicht eindeutig fest, ob es sich dabei um eine im April verschwundene 18-Jährige handelt. Nach Angaben seines Rechtsanwalts hat der Verdächtige bereits zugegeben, beide Mädchen getötet zu haben.