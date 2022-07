Ärztemangel Gesundheitsämter finden keine Nachwuchs-Ärzte

Sachsen-Anhalt gehen die Ärzte aus – nicht nur in den Kliniken und auf dem Land, sondern auch auf dem Amt. Denn die Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt stehen vor einer Rentenwelle. Das zeigen Daten des Gesundheitsministeriums, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegen. Demnach werden in den kommenden zehn Jahren mehr als ein Drittel (42,5 Prozent) der aktuell besetzten Facharztstellen im öffentlichen Gesundheitsdienst durch Renten frei. Mehr als ein Viertel der Stellen sind bereits heute unbesetzt.