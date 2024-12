2024 wurde wieder ein Frauenskelett gefunden, diesmal am Ringheiligtum in Pömmelte. Laut Archäologe Meller stammte die Frau aus der Zeit der Schnurkeramik von 3000 bis 2200 vor Christus. Sie sei "in klassischer Hockstellung bestattet" gewesen und habe ein Gefäß und eine Klinge bei sich gehabt.

Bildrechte: Karsten Möbius / MDR Mitteldeutschland war der Sehnsuchtsort der Bauern, hier gibt es die besten Böden Europas. Für Archäologen lohnt es sich immer, hier zu graben. Harald Meller Landesarchäologe

"Diese Skelette sind so wichtig, weil wir aus Skeletten DNA machen können, somit können wir über Isotopie ihre Herkunft klären und das zeigt uns, dass es immer wieder Einwanderungen gab, die Menschen assimiliert wurden. So verstehen wir diese archäologische Kultur sehr viel besser", erklärt Professor Meller. So habe das Skelett über die verstorbene Frau verraten, dass sie aus dem Osten in die Region eingewandert war.

Mittelalterliche Richtstätte bei Quedlinburg