Das Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege Sachsen-Anhalt in Halle teilte am Donnerstag mit, es werde seit Montag erstmals systematisch auf dem Gelände gegraben. Bereits jetzt lasse sich der Plan der Kirche und der Klosterbauten deutlich nachzeichnen. Besonders eindrucksvoll seien die noch über einen Meter hoch erhaltenen Fundamente eines großen, spätgotischen Bauwerks. Dies sei außen an den Südflügel der Klausur angebaut worden. Es handele sich vermutlich um den Speisesaal der Mönche, das sogenannte Refektorium. Das wohl im 15. Jahrhundert entstandene Bauwerk habe ein in die Wand integriertes Waschbecken mit Ablauf nach außen besessen. Dies belege die hohen hygienischen Standards des Konvents in jener Zeit.