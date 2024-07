Integration Wie Asylbewerber in Sachsen-Anhalt einen Job finden – und was die Hürden sind

16. Juli 2024, 10:57 Uhr

In Sachsen-Anhalt leben nach aktuelle Daten der Arbeitsagentur 58.000 Asylbewerber und Geflüchtete, die im arbeitsfähigen Alter sind. Weniger als die Hälfte von ihnen arbeitet in regulären Jobs – obwohl viele Firmen Mitarbeiter suchen. Der Weg aus dem Niedriglohnsektor ist oft schwer. Doch es gibt Unterstützungsangebote, die ihn leichter machen sollen. Eines ist das "Coffee to Stay" in Bernburg.