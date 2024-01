Im vergangenen Jahr sind vorläufigen Daten zufolge mehr als 7.985 Asylsuchende in Sachsen-Anhalt registriert worden. Wie das Landesinnenministerium am Montag erklärte, ist das die dritthöchste Zugangszahl seit 1994. Im Jahr zuvor wurden demnach 5.931 Asylbewerber gezählt, 2021 noch knapp 3.000. Die wichtigsten Herkunftsländer seien 2023 Syrien (29 Prozent), die Türkei (18 Prozent), Indien (12 Prozent), Afghanistan (10 Prozent) und Kamerun (7 Prozent) gewesen.

Nach Angaben des Ministeriums entspannt sich die Aufnahmesituation für Asylsuchende in Sachsen-Anhalt dennoch derzeit etwas. Die Kapazitäten der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber seien erweitert worden. Zuletzt wurde am 1. November 2023 eine Außenstelle in Merseburg mit 250 Plätzen geöffnet, die befristet genutzt werden soll. Im Mai 2024 werde die Landeserstaufnahme in Stendal mit 500 bis 600 Plätzen vorzeitig in Teilen eröffnet.