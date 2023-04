In Sachsen-Anhalt sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres vier neue Windräder in Betrieb genommen worden. Das geht aus vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land hervor. Die neu installierte Leistung entsprach den Angaben zufolge 21 Megawatt. Dazu sind im ersten Quartal 2023 insgesamt 24 Genehmigungen für neue Windenergieanlagen in Sachsen-Anhalt erteilt worden. Sie haben eine Leistung von 147,8 Megawatt, so die Fachagentur.