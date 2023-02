Er erwarte in Sachsen-Anhalt einen Planungs- und Genehmigungs-Schub für Windräder, so Willingmann,weil die Bundesregierung sich vor einer Woche darauf geeinigt hat, Windräder deutlich schneller zu genehmigen. Dies solle vor allem dadurch erreicht werden, dass Umweltverträglichkeits- und Artenschutzprüfungen gestrafft werden. Die Gesetzesänderung muss noch durch den Bundestag.

Wie ein Sprecher des Energieministeriums in Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, gibt es eine solche Regelung bereits im Enerneuerbare Energien-Gesetz (EEG). Diese Regelung sei aber freiwillig. Angesprochen auf die Kritik an der Regelung in Mecklenburg-Vorpommern, sagte der Sprecher, Sachsen-Anhalt plane eine Regelung, die das Land nicht unattraktiv für Investoren machen solle.

Derzeit stehen in Sachsen-Anhalt 2.836 Windräder. Innerhalb der nächsten zehn Jahre sollen 2,2 Prozent der Landesfläche für die Windenergienutzung gesichert werden. Willingmann erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, er könne sich vorstellen, Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen entlang von Autobahntrassen sowie in Wirtschaftswaldgebieten zu errichten. Dafür könne man die Flächen nutzen, die durch Borkenkäferbefall und Stürme so schwer geschädigt seien, dass man sie in ihrer bisherigen Form nicht mehr nutzen könne.