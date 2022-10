Studierende in Sachsen-Anhalt können mit schnellerer finanzieller Unterstützung rechnen. Künftig sollen die Ämter für Ausbildungsförderung digital gestellte Anträge auch digital bearbeiten - und damit deutlich schneller, wie das Wissenschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Die elektronische Aktenführung soll demnach landesweit in allen Ämtern bis Ende 2023 eingeführt werden.