Nachdem Bahnunfall mit zwei Güterzügen in Niedersachsen gibt es auch Probleme im Nahverkehr im Norden von Sachsen-Anhalt.

Die Bergungsarbeiten kommen nur langsam voran.

Von Stendal, Magdeburg und Halle aus gibt es aktuell keine direkte Verbindung nach Hannover.

Eine Lok ist bei dem Unfall schwer beschädigt worden. Bildrechte: dpa Nach dem Zusammenstoß zweier Güterzüge auf der Schnellfahrstrecke Berlin-Hannover kommt es neben den Problemen im Fern- auch zu Ausfällen im Nahverkehr. Laut Bahn ist davon die Regionalbahnstrecke zwischen Stendal und Uelzen betroffen. Bis mindestens Sonntag sind nur morgens und abends einzelne Regionalzüge unterwegs, weil die ICE auf die eingleisige Strecke ausweichen müssen. Für den Nahverkehr setzt die Bahn Busse ein.

Massive Einschränkungen bis 27. November

Im Fernverkehr müssen sich Bahnreisende in Sachsen-Anhalt noch mindestens bis Ende November auf Einschränkungen und Zugausfälle im ICE- und IC-Verkehr einstellen. Bis zum 27. November werde der Bahnverkehr massiv gestört sein, gab die Deutsche Bahn am Freitag bekannt. "Erst wenn die Unfallstelle geräumt ist, können wir dort mit den Reparaturarbeiten beginnen", sagte eine Bahn-Sprecherin. Eine genaue Prognose, wie lange die Streckensperrung andauern werde, sei schwierig. Ursprünglich war das Unternehmen davon ausgegangen, dass die Sperrung des Streckenabschnitts und damit einhergehende Umleitungen nur bis Sonntagabend anhalten würden.

Bitte rechnen Sie in den noch verkehrenden Zügen mit einer sehr hohen Auslastung und sehen Sie von nicht notwendigen Reisen ab! Hinweis der Deutschen Bahn

Güterzüge zusammengestoßen

Entgleiste Kesselwagen und der Triebwagen vom aufgefahrenen Güterzug liegen auf dem Bahndamm. Bildrechte: dpa Der Unglücksort liegt bei Gifhorn in Niedersachsen. Die Güterzüge zweier privater Bahnunternehmen kollidierten laut Bundespolizei am Donnerstagmorgen. Einer der Züge hielt an einem Signal, der zweite Güterzug, bestehend aus 25 mit Propangas gefüllten Kesselwaggons, fuhr auf. Die Ursache ist noch unklar. Vier Kesselwagen kippten in der Folge um, aus zwei Wagen trat Gas aus.



Auch die Lok wurde aus den Gleisen gehoben und stark beschädigt. Der 45 Jahre alte Lokführer des auffahrenden Zuges kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Mehrere 100 Meter Oberleitung wurden heruntergerissen. Bilder der Unglücksstelle zeigen auch Schäden an den Gleisen.

Bergung kommt nur langsam voran

Die Einsatzkräfte waren am Montag am Unglücksort weiter damit beschäftigt, das Gas aus den Waggons abzupumpen. Wie der NDR berichtet, muss bei anderen Wagen möglicherweise das restliche Gas sogar abgebrannt werden. Wie lange die Bergung noch dauern wird, ist unklar. Am Samstagabend mussten die Arbeiten sogar unterbrochen werden, weil eine zu hohe Gaskonzentration am Unglücksort gemessen wurde.

Verspätungen und Ausfälle auf mehreren Fernstrecken