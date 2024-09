Der Platz an der Wittenberger Schlosskirche ist seit Montag (16.09.) ebenfalls für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Hier wird bis zum Ende des Jahres eine knapp 50 Meter lange Rohrleitung neu verlegt. Fußgänger und Radfahrer können den Schlossplatz in der Zeit jedoch weiterhin passieren.

Ortsdurchfahrt in Deesdorf wird erneuert

In Deesdorf beginnen am Montag (23.09) die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt. Autofahrer müssen auf der Landesstraße 24 zwischen Gröningen und Wegeleben mit Behinderungen rechnen. Am Freitag kommt es zu einer Vollsperrung. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Nach Angaben des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales wird die Fahrbahndecke auf rund 240 Metern erneuert. Die Kosten belaufen sich demzufolge auf knapp 80.000 Euro.

Ortsdurchfahrt in Parey gesperrt

Am Montag beginnen in Parey im Jerichower Land Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt. Sie wird voll gesperrt. Eine Ausweichroute sei ausgeschildert, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales mit. Betroffen ist demnach der Abschnitt der Landesstraße 54 Güsener- und Hauptstraße. Das Land investiere rund 640.000 Euro in die umfassende Erneuerung der Fahrbahn auf einer Länge von gut 1,5 Kilometern. Im Zuge der Arbeiten sollen auch Teile der Abwasserentsorgung erneuert werden. Die Sanierung soll Ende November abgeschlossen sein.

Landesstraße bei Bergwitz wird erneuert