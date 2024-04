Wegen der Sperrung der Anschlussstelle Magdeburg-Zentrum wird der Verkehr von der Autobahn 2 in Richtung Magdeburg dann über die Magdeburg-Kannenstieg und weiter über die B71, die Landesstraße 48, Olvenstedter Graseweg und die Hundisburger Straße umgeleitet.



Der Verkehr von der B189 Richtung Magdeburg auf die A2 wird über Barleben-Nord, die L47 und die A14 bis zum Kreuz Magdeburg geleitet.



Ab Mitte Mai 2024 wird Fahrtrichtung Stendal saniert. Die Umleitung des Verkehrs von der A2 auf die B 189 in Richtung Stendal führt dann über das Kreuz Magdeburg, die A14 bis Dahlenwarsleben und dann über die L47 bis Barleben.



Der Verkehr von der B 189 in Fahrtrichtung Stendal auf die A2 wird über die B71, den Olvenstedter Graseweg, die L 48 und die B71 bis zur Anschlussstelle Magdeburg-Kannenstieg umgeleitet.