In Sachsen-Anhalt gibt es noch keine Einigung, ob die Reerdigung im Bestattungsgesetz stehen soll. Die Befürworter verweisen allerdings auf eine Entscheidung des Landtages in Schleswig-Holstein. Dort wurde jetzt eine Art Experimentierklausel ins Gesetz geschrieben. Seit Februar 2022 hatte "Meine Erde" nach eigenen Angaben dort im Rahmen einer behördlichen Duldung Reerdigungen durchgeführt. Für den Anbieter bedeutet das: Es darf weiter dort weiter gearbeitet werden.

"Das ist, glaube ich, erst mal ein ganz starkes Zeichen, denn wir stehen in sehr engem Austausch mit den Behörden", so Pablo Metz.

Auch in Aschersleben schauen Stadt und Friedhofsverwaltung auf die Entscheidung in Schleswig-Holstein. Verwaltung und Stadtrat hatten die Reerdigung schon vor geraumer Zeit in die Friedhofssatzung geschrieben – in der Hoffnung, dass die Reerdigung in der Novelle des Bestattungsgesetzes stehen würde. Allerdings laufen die Diskussionen noch. Die Pläne liegen auf Eis.