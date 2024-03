Und nun gibt es die Leipziger Pilotstudie. Doch die ist nach Auffassung des BDB unzureichend. Zu wenige Proben seien untersucht worden, der Zersetzungsprozess nicht genau genug erklärt. Und einen weiteren, schwerwiegenden, Kritikpunkt bringt Stephan Neuser vor: "Das ist keine unabhängige Studie – die ist von 'Meine Erde' beauftragt und finanziert worden."

Neuser deutet mit dieser Kritik die Möglichkeit an, dass das Start-up inhaltlich Einfluss auf den Forschungsprozess genommen haben könnte. Ein Vorwurf, den Studienleiter Marcus Schwarz weit von sich weist. "Wir haben einen ganz normalen Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen. Das heißt, die geben uns Material, das wir für sie prüfen." Das geschehe im eigenen "Setting", unabhängig von der Meinung des Unternehmens. "Unsere Wissenschaftler sind dadurch, dass wir hier an ein universitäres Institut gekoppelt sind, unparteiisch. Das heißt, jedes Ergebnis kann von uns kommuniziert und publiziert werden." Das sei auch im Kooperationsvertrag so festgeschrieben.

Schwarz erklärt auch – in seiner Studie und im Interview mit MDR AKTUELL – dass man bisher nur zwei Proben untersuchen konnte, sei natürlich eine Limitation. Doch bei den 14 anderen Reerdigungen, die es bisher gegeben habe, sei eben keine Einwilligung von den Verstorbenen oder ihren Angehörigen für eine entsprechende Analyse gegeben worden. Um die Datengrundlage auszubauen, seien jedoch weitere Untersuchungen geplant. "Unser Ziel ist, im nächsten Durchgang rund 100 Proben zu prüfen."

Dem BDB reicht das nicht. Man fühlt sich nicht genügend einbezogen, kritisiert, dass führende Experten auf dem Gebiet nicht an der wissenschaftlichen Begleitung beteiligt würden. Dabei ist unter anderem die Rede von Klaus Püschel. Der Hamburger Rechtsmediziner hat sich von Beginn an kritisch zur "Reerdigung" geäußert.

Nach Veröffentlichung der Leipziger Pilotstudie erschien ein Interview mit Püschel im Magazin des Bundesverbands deutscher Bestatter. Dort sagt er, seine kritische Position habe sich durch die Studie eher bestätigt. Seine Kritik spiegelt die des BDB. So kritisiert auch er die geringe Probenanzahl und die Beauftragung durch "Meine Erde".

Unsere Wissenschaftler sind dadurch, dass wir hier an ein universitäres Institut gekoppelt sind, unparteiisch. Jedes Ergebnis kann von uns kommuniziert und publiziert werden. Marcus Schwarz Studienleiter "Reerdigung"

Püschel äußert darüber hinaus Sicherheitsbedenken in Bezug auf die zurückbleibende Erde. Es geht darum, dass in der Erde, die bei der Humankompostierung entsteht, Krankheitserreger zurückbleiben könnten. Eine Befürchtung, die er und andere Forscher bereits 2022 in einer Publikation ansprachen. Püschel kritisiert, dass Schwarz und sein Team dazu keine Untersuchungen angestellt hätten.