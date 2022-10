IQB-Bildungstrend Mit den IQB-Studien wird regelmäßig überprüft, inwieweit Schülerinnen und Schüler in Deutschland die mit den Bildungsstandards der KMK definierten Kompetenzziele erreichen.



Dabei wird der Stand bei den Schülerinnen und Schülern im Abstand von fünf Jahren repräsentativ untersucht.



An fast 1.500 Schulen in ganz Deutschland wurden zwischen April und August 2021 etwa 27.000 Viertklässler getestet - in den Bereichen Lesen, Zuhören, Rechtschreibung und Mathematik.



Bereits im Juli waren die Zahlen für ganz Deutschland vorgestellt worden. Jetzt folgte ein Vergleich nach Bundesländern. Die erste Studie fand 2011 statt.