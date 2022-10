Grundschullehrer aus Sachsen-Anhalt demonstrieren am Donnerstagnachmittag vor dem Landtag in Magdeburg für mehr Geld. Nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist ihr Einkommen zu niedrig. Hierzulande verdienten die Lehrkräfte teils bis zu 500 Euro weniger als ihre Kollegen in anderen Schulformen.