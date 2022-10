Am Donnerstag ist der Neubau der August-Hermann-Francke-Grundschule in Wernigerode eingeweiht worden. Die Stadt hatte sich bereits seit 2014 für die Förderung eines Neubaus eingesetzt, sagte Oberbürgermeister Tobias Kascha bei der Eröffnung, an der auch Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) teilnahm.