In Zeiten von Krieg und Krisen kann die Weihnachtsbotschaft eine Botschaft des Friedens sein. Das sagte der Landesbischof und Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Johann Friedrich Kramer, im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. "Wenn wir uns die über 20 Kriege auf der Welt angucken, gibt es viel, das zum Verzweifeln ist", erklärte Kramer, "Aber die Weihnachtsbotschaft zeigt uns, wo es hingehen wird und was unser Auftrag ist."