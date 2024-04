Datenschutz missachtet? Ärger wegen Überwachungskamera bei Feuerwehr in Hettstedt

Eine nicht genehmigte Kamera im Feuerwehrhaus in Hettstedt bleibt ohne weitere Konsequenzen. Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert hat den Vorgang bei MDR SACHSEN-ANHALT für beendet erklärt. Die Stadtverwaltung habe ein abschließendes Gespräch mit den betroffenen Kameraden geführt, den Vorgang ausgewertet und eine nochmalige Belehrung der Kameraden durchgeführt, sagte der parteilose Bürgermeister. Man habe aus dem Fall gelernt, so Fuhlert.

Ende 2023 hatte die Kamera zum Diebstahlschutz bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hettstedt für Aufregung gesorgt. Sie war in einem Raum installiert, in dem Einsatzkleidung gelagert wird. Nachdem Bedenken an dem Vorgehen aufgekommen sind, ist die Kamera kurze Zeit später wieder worden. Wegen des Vorfalls war die Wehrleitung ihres Amtes zwischenzeitlich suspendiert worden, jedoch nicht aus der Feuerwehr selbst.