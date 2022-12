Das Weihnachtssingen in Magdeburg wurde in diesem Jahr zum fünften Mal ausgerichtet. In den Jahren vor der Pandemie waren zum Teil bis zu 23.500 Menschen im Stadion. Mit-Organisator Guido Nienhaus sagte am Freitagabend, dass es in diesem Jahr "nur" etwas über 20.000 Menschen gewesen seien, liege sicher daran, dass der Vorverkauf erst im Dezember beginnen konnte. Im kommenden Jahr strebe man den Besucherrekord von 25.000 Menschen an. Nienhaus kündigte zugleich an, das Weihnachtssingen auch im kommenden Jahr am 23. Dezember ausrichten zu wollen.

Das Weihnachtslieder-Singen hat bereits in mehreren Stadien Tradition. In der Alten Försterei in Berlin, im Ostseestadion in Rostock, oder auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena versammeln sich die Menschen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Auch im Paul-Greifzu-Stadion in Dessau wurden in diesem Jahr zum ersten Mal Weihnachtslieder gesungen. In Dresden musste das Weihnachtssingen im Rudolf-Harbig-Stadion in diesem Jahr laut Veranstalter ausfallen.