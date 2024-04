Durch die neue Bahnstation am Krankenhaus soll die Anbindung für Patienten und das Klinik-Personal verbessert werden. Die Kosten für die Haltestelle belaufen sich nach Schätzungen der Stadt auf rund 1,5 Millionen Euro. Eine Sanierung des Bahnhofs West wäre ähnlich teuer. Der neue Bahnhaltepunkt an der Klinik soll frühestens im Jahr 2028 in Betrieb gehen.