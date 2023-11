Darüber hinaus weist die Polizei darauf hin, dass in Deutschland eine "situative Winterreifenpflicht" besteht. Eine generelle Winterreifenpflicht in den Wintermonaten gebe es zwar nicht, dennoch dürfe bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte nur mit Winterreifen gefahren werden.

Am Mittwoch ereigneten sich den Angaben zufolge auf den Autobahnabschnitten im südlichen Sachsen-Anhalt insgesamt acht Verkehrsunfälle, wovon fünf Verkehrsunfälle durch von Fahrzeugen herabfallende Eisschollen verursacht wurden. Verantwortlich für das Fahrzeug sei der Fahrzeugführer, so die Polizei. "Argumente wie zum Beispiel Zeitdruck, fehlende Möglichkeit der Eisbeseitigung oder Unwissenheit sind keine Entschuldigung! Eis und Schnee ist vor Fahrtantritt vom Fahrzeug zu entfernen."

Am Mittwoch waren laut MDR VERKEHRSZENTRUM am Morgen bereits mehrere Laster ins Rutschen gekommen. Wegen Eisglätte und querstehender Lkw mussten zahlreiche Straßen gesperrt werden. Im Burgenlandkreis fuhren wegen der aktuellen Wettersituation am Morgen keine Schulbusse. Das hat die Personenverkehrsgesellschaft dem MDR mitgeteilt. Demnach konnten die Busse aufgrund mehrerer gesperrter Straßen in der Region wegen Schneeglätte nicht verkehren.