Wetterumschwung Erst glatt, dann stürmisch – und am Wochenende Schnee in Sachsen-Anhalt

22. November 2023, 18:08 Uhr

Autofahrer müssen auch in der Nacht zu Donnerstag in Teilen Sachsen-Anhalts mit Straßenglätte rechnen. Vor allem im Harz ist die Gefahr dafür hoch. Danach schlägt das Wetter um. Am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst Schnee auf dem Brocken.