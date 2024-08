In Halle gab es am Dienstagmorgen wegen einer Bombendrohung an einer Schule im Stadtteil Halle-Neustadt einen Großeinsatz der Polizei. Wie die Beamten mitteilten, war die betreffende E-Mail bereits in der Nacht eingegangen und wurde am Dienstagmorgen bemerkt. Die Schüler der Kooperativen Gesamtschule Wilhelm von Humboldt wurden auf dem gegenüberliegenden Sportplatz betreut und schließlich nach Hause geschickt. Der Polizeieinsatz endete gegen 10 Uhr. Auch die Lilien-Grundschule gleich nebenan war nach Angaben eines MDR-Reporters durchsucht worden.

Bombendrohung auch in Magdeburg

Auch an einer Schule in Magdeburg ging eine E-Mail mit einer Bombendrohung ein – die Polizei wurde am Dienstag gegen 7 Uhr über die Droh-Mail informiert. Beamte durchsuchten das Gebäude der Gemeinschaftsschule Ernst Wille im Stadtteil Ottersleben. Die 250 Schüler und Lehrer wurden bereits bei ihrer Ankunft an der Schule in einen nahegelegenen Park gebracht und warteten dort auf das Ende des Polizeieinsatzes. Gegen 9 Uhr gab die Polizei Entwarnung und der Unterricht konnte verspätet starten.

In Oranienbaum bei Dessau-Roßlau ging am Dienstag ebenfalls eine Drohung ein. Betroffen ist die Gesamtschule im Gartenreich.

Drohungen deutschlandweit

In Thüringen wurden am Dienstag ebenfalls Schulen bedroht, wie bereits in den letzten Wochen Schulen in Mitteldeutschland und deutschlandweit. Ob es sich bei dem Inhalt der Mails um denselben Wortlaut wie in anderen Schulen handelt, wird laut Polizei aktuell untersucht.