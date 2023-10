Bildrechte: dpa

E-Mail in drei Sprachen Bombendrohung per Mail an Schulen in Schönebeck und Calbe

26. Oktober 2023, 15:21 Uhr

Eine Schule in Calbe und eine in Schönebeck haben am Donnerstag Drohmails erhalten. E-Mails warnten davor, dass die Schulgebäude gesprengt werden sollen. Ein Suchhund der Polizei fand allerdings keinen Sprengstoff. Schüler mussten nicht evakuiert werden, da noch Ferien sind. Ermittler vermuten einen Zusammenhang der Drohmail mit dem Kriegsgeschehen in Nahost.