Köthen Bombendrohung löst Polizeieinsatz an Schule aus

06. November 2023, 13:33 Uhr

Die Polizei hat am Montagmittag einen Großeinsatz an der Freien Schule in Köthen beendet. Dort war am Wochenende eine Drohung per Mail eingegangen. Die Beamten setzten bei der Durchsuchung Sprengstoffspürhunde ein, konnten aber nichts Verdächtiges finden. Es wird eine Verbindung mit dem Nahost-Konflikt vermutet.