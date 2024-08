Am Montag (12. August) hat es in Thüringen die bereits dritte Serie an Drohmails gegen Schulen seit Schuljahresbeginn gegeben. An 13 Schulen in Weimar, Jena, Thamsbrück (Unstrut-Hainich-Kreis) und Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gingen per E-Mail zum Teil wortgleiche Bombendrohungen ein. Zuvor waren ähnliche Mails bereits in Schulen in Erfurt, Jena, Friedrichroda, Eisenach, Stadtilm, Ilmenau, Schmölln und Weimar betroffen.

Auch in Sachsen erhielten Schulen am Mittwoch vergangener Woche derartige Drohmails. Betroffen waren Schulen in Görlitz, Bautzen, Lauta und Freiberg. Am Tag darauf gingen Schreiben an Schulen in Plauen, Marienberg (Erzgebirgskreis), Rochlitz (Landkreis Mittelsachen) und Zittau.

Im gleichen Zeitraum gab es auch in Sachsen-Anhalt Fälle. Zunächst waren Schulen in Dessau-Roßlau und Magdeburg, einen Tag später in Aschersleben (Salzlandkreis) und Genthin (Landkreis Jerichower Land) betroffen.