Wichtige Vorhaben seien die Elbebrücke an der B 184 bei Dessau-Roßlau, die B 91 mit der Saale-Brücke bei Schkopau (Saalekreis) und die Bahnunterführung an der L 143 in Landsberg (Saalekreis). Nach Darstellung der Ministerin wurden bereits in den vergangenen Jahren hohe Summen investiert. "Aber es müssen weitere Schritte folgen", so die FDP-Politikerin.