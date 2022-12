Weil die Strombrücke für den Autoverkehr weiter gesperrt bleibt und die Fahrzeuge über die Sternbrücke umgeleitet werden, geraten dort Auto- und Radfahrer immer wieder aneinander. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) in Magdeburg sorgt sich deshalb um die Sicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer auf dieser Umleitungsstrecke.

Ab März steht Radlern und Fußgängern in Magdeburg dann auch schon die nächste Baustelle ins Haus: Die Brücke am Wasserfall am Stadtpark soll umgebaut werden.