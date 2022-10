Christine Liebsch vom Landhof in Jerichow hat die Camping-Saison wegen des schönen Wetters kurzerhand verlängert. "Ursprünglich hatten wir schon geschlossen. Aber es kommen immer wieder Buchungsanfragen.", so Liebsch. Auch auf dem Ganzjahres-Camping-Platz Strandbad in Braunsbedra herrscht noch reger Betrieb. Mitarbeiterin Helena Maganov sieht die Schulferien auch als Grund für den Ansturm.