Wer auf einem der Campingplätze Sachsen-Anhalts Urlaub machen will, der sollte sich gut überlegen, was genau er sucht. Denn viele Betreiber haben sich spezialisiert. "Da gibt es unterschiedliche Nutzungsformen wie Zelter, Caravaner und Motor-Caravaner oder Miet-Bungalows", sagt Ahrens.

Auch landschaftlich hat Sachsen-Anhalt Unterschiedliches zu bieten: So wirbt die Altmark mit Campingplätzen, die zwar nicht am Meer, wohl aber am Wasser liegen. Darunter unter anderem der "Waldbad-Campingplatz" in Wischer oder der Campingplatz "Im grünen Elsebusch" am Arendsee.