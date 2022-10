Die Bundesländer können darauf aufbauend anhand eines dreistufigen Plans weitere Maßnahmen beschließen. In Sachsen-Anhalt gilt mit der aktuell 18. Eindämmungsverordnung seit Oktober lediglich der Basisschutz mit einer Maskenpflicht beispielsweise im ÖPNV, in Obdachlosenunterkünften und Justizvollzugseinrichtungen – eine FFP2-Maske ist nicht Pflicht. Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt will am 25. Oktober über die Verlängerung und mögliche Änderungen der Eindämmungsverordnung entscheiden. Die Regelungen sollen dann ab 30. Oktober gelten.

Die Bundesländer können zwei weitere Schutz-Stufen gegen Corona beschließen. Bildrechte: Bundesgesundheitsministerium