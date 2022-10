Mit dem 1. Oktober ist in Sachsen-Anhalt die 18. Eindämmungsverordnung in Kraft getreten. Viele der Corona-Regeln, die bisher galten, bleiben damit auch im Herbst bestehen. Einige Regelungen, die in bisherigen Verordnungen standen, sind laut Staatskanzlei in der neuen nicht mehr enthalten, weil mit dem 1. Oktober auch das Infektionsschutzgesetz des Bundes in Kraft tritt, das die Maßnahmen deutschlandweit regelt.