Lauterbach stellte eine neue Kampagne unter dem Motto "Ich schütze mich" vor, die für Impfungen, gegenseitige Vorsicht und Schutz mit Masken werben soll. Es sei keine Angstkampagne. "Es geht darum, dass wir als Gemeinschaft zusammenhalten." In der Kampagne würden 84 "echte Personen" von ihrem Schicksal – etwa auch von länger anhaltenden Gesundheitsbeschwerden nach Infektionen (Long Covid) – berichten. Es gebe lustige und "nicht so lustige" Motive in der Kampagne. Geplant sind Veröffentlichungen in allen Medien.

Eines der Motive aus der neuen Corona-Kampagne "Ich schütze mich". Bildrechte: Bundesministerium für Gesundheit