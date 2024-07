Was für Charleen Bänisch die Faszination am Schießen ausmacht, sind die Routinen: "Ich bin ein totaler Gewohnheitsmensch. Ich mag es sehr, immer wieder die gleichen Abläufe zu haben und in diesem Sport wird man dafür belohnt mit einer Zehn." Die Zehn befindet sich beim Luftgewehrschießen in zehn Metern Entfernung und ist nur einen halben Millimeter groß. Um dieses Ziel immer wieder zu treffen, trainiert die Angestellte in der Stadtverwaltung nach der Arbeit ein bis zwei Mal pro Woche. An den Wochenenden fährt sie oft zu Wettkämpfen.