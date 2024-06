Insgesamt sind nur rund 40 Prozent der Mitglieder in Sportvereinen Frauen. In fast allen Altersklassen – außer bei den Bambinis und den Senioren – gibt es einen deutlichen Männerüberhang. Hartmann-Tews zufolge liegt das auch an strukturellen Benachteiligungen. Es gebe weniger Frauen in Führungspositionen, weniger Trainerinnen und "wenn es in Richtung Wettkampfsport geht, sieht man immer wieder, dass die Jungen bessere Trainingszeiten, bessere Plätze und mehr Ressourcen bekommen", sagt Hartmann-Tews. Frauenmannschaften würden oft zweit- oder drittrangig behandelt. Es gebe eine mangelnde Anerkennung seitens des organisierten Sports.