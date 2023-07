Erste Ansprechpartner für Journalisten

Der 22-jährige Student Lennart Pleil erklärte im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT, dass bei dem Aufbau der Technik einiges Know-How und auch handwerkliches Geschick von Nöten war. "Die Tische kamen in Einzelteilen in zehn Containern hier an. Wir mussten dann etwa 45 bis 50 Tische in den Stadien aufbauen, sie auf der Tribüne sicher verankern und die Signale und Kabel ordentlich aufbauen." Denn die Journalisten seien auf stabiles Internet, funktionierende Bildschirme, Mikrofone, Telefone und andere Ausstattung angewiesen.

Die Studierenden waren aber nicht nur beim Aufbau der Medientische beteiligt, sondern fungieren auch während der Spiele als erste Ansprechpartner der Journalistinnen und Journalisten vor Ort. Sie sollen Fragen beantworten, auftretende Probleme lösen und die Mediensignale während der Live-Übertragungen betreuen. Dazu wurden die Studierenden zusätzlich zu ihrer Studienexpertise in mehreren Schulungen ausgebildet und auf die Übertragungen vorbereitet.

Wenn gerade alles funktioniert, genießt Lennart Pleil die Stadionatmosphäre und die Stadt Melbourne. Bildrechte: Lennart Pleil, privat

Fachwissen in der Praxis anwenden

Professor Matthias Schnöll, der an der Hochschule Köthen lehrt und den Einsatz der Studierenden in Australien und Neuseeland ermöglicht hat, freut sich. Er sagte im Vorfeld der WM: "Diese Veranstaltung bietet den Studierenden eine einzigartige Gelegenheit, ihr Fachwissen in der Praxis anzuwenden und sich weiterzuentwickeln. Sie werden nicht nur technisches Know-How erlangen, sondern auch soziale Kompetenzen entwickeln und lernen, unter Druck zu arbeiten."