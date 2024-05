Das Lutherhaus in Wittenberg ist seit dem 1. November 2023 geschlossen. Grund: Das Haus soll energetisch saniert und eine neuen Dauerausstellung eingerichtet werden. Die Luther-Häuser in Wittenberg und Eisleben gehören seit 1996 zum Weltkulturerbe der Unesco. Der Theologe Martin Luther (1483-1546) wurde in Eisleben geboren, verbrachte seine Kindheit in Mansfeld und den Großteil seines Lebens in Wittenberg.