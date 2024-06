In Sandersdorf findet die Karate-WM 2024 statt – Familie Gelbrich trainiert für die Titelverteidigung.

In Südafrika konnte die Familie 2019 viermal Gold gewinnen.

Karate verbindet Familie Gelbrich. Für die Titelverteidigung fühlen sich alle gut gerüstet.

Ein gezielter Tritt, ein lauter Schrei. Melina Gelbrich wirkt zufrieden. Sie ist bereit für ihre Mission: "Ich will unbedingt meinen Titel verteidigen, gerade bei der WM zu Hause in Sandersdorf", sagt die 14-Jährige in ihrem weißen Kampfanzug und schaut hinüber zu ihren älteren Geschwistern Mattis und Tessa. Beide sind auch Karate-Weltmeister.

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das macht so viel Spaß", erzählt die 17 Jahre alte Kämpferin Tessa voller Freude. Und bekommt Zustimmung von ihrem großen Bruder Mattis. Fünf Jahre ist der Triumph der Sandersdorfer nun her. Bei der bisher letzten Karate-Weltmeisterschaft in Südafrika konnten sich alle drei in ihren jeweiligen Altersklassen den Titel sichern.

Weltmeisterschaft in Südafrika 2019

"Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Kinder. Man sieht, wie sie sich entwickeln und natürlich ist so ein Erfolg eine Riesensache und Bestätigung für das fleißige Training", sagt Vater Thomas Gelbrich. Er ist Karate-Trainer und selbstverständlich ebenfalls Weltmeister.

"Die Titelkämpfe 2019 liefen super für uns als Familie", sagt der Schwarzgurt. Und erinnert sich an eine besondere Begebenheit: "Die Kinderwettkämpfe waren zuerst beendet und dann saßen die drei dann am Abendbrottisch mit ihren Gold-Medaillen um den Hals und sagten zu mir: 'Papa morgen musst du dann natürlich auch Weltmeister werden.'"

Viermal Gold für Familie Gelbrich

Ein ziemlicher Druck sei das gewesen, erinnert sich der 50-Jährige. Thomas Gelbrich hielt dem Stand, sicherte sich am Folgetag ebenfalls den Titel, so dass die Familie mit vier Mal Gold im Gepäck nach Sandersdorf in den Kreis Anhalt-Bitterfeld zurückkehrte.

"Das verbindet uns ja auch und dadurch haben wir alle noch viel mehr Spaß und haben einfach dieses Familiengefühl", meint Tessa. "Wir sind eine coole Familienbande und darauf bin ich sehr stolz", ergänzen Melina und Mattis. Bildrechte: Thomas Gelbrich

Der große Traum vom Karate

Die Sandersdorfer Kämpfer leben ihren Sport. "Für mich war Karate als kleiner Junge immer so eine Wunschvorstellung. Leider gab es damals zu DDR-Zeiten keine Möglichkeiten, das zu erlernen." erinnert sich das Familienoberhaupt.

Während des Studiums in Magdeburg kam er dann doch in Berührung mit der japanischen Kampfkunst. "Das sind jetzt 30 Jahre, ich habe das nie bereut, ich mag es, wenn man sich einfach mal auspowern kann. Ich habe Spaß daran, die eigenen Grenzen immer ein Stückchen weiter zu setzen", erklärt Thomas Gelbrich die Faszination seines Sports, die er später auch seinen drei Kindern weiter vermitteln konnte. Bildrechte: Thomas Gelbrich

Der Vater als Vorbild

"Papa ist mein Vorbild", erzählt Tessa. Sie findet es schön einen "Familiensport" zu haben: "Ist doch toll, wenn wir alles zusammen machen können". Mattis und Melina sind ebenfalls begeisterte Karateka.

"Man lernt immer neue Techniken und wie man sich verteidigen kann und dadurch wird man auch selbstbewusster", beschreibt die Jüngste im Bunde. Auch wenn es im Training manchmal weh tut und schmerzhaft wird, wie die Mädels mit dem blauen Gürtel lachend zugeben.

Gut gerüstet für die Titelverteidigung

Für die Heim-Weltmeisterschaft sind Gelbrichs gut gerüstet. Die Geschwister erzählen, wie fleißig sie trainiert, wie akribisch sie auch an Kleinigkeiten gefeilt haben. "Die Aufregung steigt, aber die Vorfreude ist noch größer", sagt die 17-Jährige Tessa. Und Melina ist stolz: "Stolz, dass wir unseren Karate-Verein so präsentieren und den Sport allen zeigen können. Wir genießen das einfach".

Die Konkurrenz bei den Titelkämpfen ist groß. "Wir erwarten Kämpfer aus acht Nationen, darunter aus Südafrika und Australien", sagt Thomas Gelbrich, der auch Vorsitzender ist beim Sandersdorfer Karateverein mit 40 Mitgliedern. Den Zuschauern in der Ballsporthalle verspricht er "Einblick in eine hochkarätige Sporttechnik". Zudem sei spannend zu erleben, "wie Sandersdorfer im Wettkampf mit internationalen Teilnehmern abschneiden".