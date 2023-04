Reljic stellte in seinen Studien als Folge des Gewichtmachens auch einen Mangel an Folsäure, Vitamin A und C fest. Außerdem würden der Hormonhaushalt und auch die Blutbildung massiv gestört. So werde das Blut durch die Dehydration dicker und junge rote Blutkörperchen würden abgebaut.

Längerfristige Folgen könnten eine geringere Knochendichte sein, was zu Osteoporose führen kann. Bei Sportlerinnen bleibe durch den gestörten Hormonhaushalt oft die Periode aus. Und das meist für Jahrzehnte. Reljic warnt: "Je früher mit dem Gewichtmachen begonnen wird, desto stärker belastet es den Körper."

Auch psychische Erkrankungen könnten die Folge sein. So litten einige an Konzentrationsstörungen, in anderen Fällen hätten die Betroffenen eine Depression oder eine Essstörung entwickelt.

Die Profi-Judoka Hölterhoff bezeichnet das Thema Gewichtmachen als internes Problem. Sie fordert, das Thema bei Trainerlehrgängen stärker anzusprechen. Es sei eher ein Zwang, weil es alle machten.

Das belegen auch die Untersuchungen von Sportwissenschaftler Reljic. 70 Prozent der in seiner Studie befragten Sportler glauben, durch Gewichtmachen einen Wettkampfvorteil zu haben. Gleichzeitig gehen 70 Prozent der befragten Athleten davon aus, dass es gesundheitliche Nachteile mit sich bringt.

Während seiner Zeit am Olympiastützpunkt in Heidelberg betreute er unter anderem auch die deutschen Spitzenboxer und Ringer. Einige hätten das System des Gewichtmachens kritisiert, so Relijic, und auch ein Verbot gefordert.

Als Lösung schlägt Reljic vor, den Flüssigkeitshaushalt vor Wettkämpfen zu messen oder eine Body-Mass-Index-Grenze festzulegen. Angelehnt an die Skispringer. Bereits seit 2004 dürfen Springer mit Skianzug und Schuhen einen BMI von 20 nicht unterschreiten. Bei jedem 0,5 darunter wird die maximale Skilänge um zwei Prozent gekürzt.