Oberbürgermeister Vier Kandidaten bei OB-Wahl in Köthen

Am Sonntag sind die Menschen in Köthen dazu aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Bis 18 Uhr haben die Wahlberechtigten Zeit, sich für einen der vier Kandidatinnen und Kandidaten zu entscheiden. Erreicht keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, findet am 2. April eine Stichwahl statt.